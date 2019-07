Garbe entwickelt Automobillogistikzentrum bei Wolfsburg

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH entwickelt in Flechtorf südlich von Wolfsburg ein hochmodernes Automobillogistikzentrum. In der rund 32.000 m² großen Immobilie wird der Ingenieurdienstleister Bertrandt diverse Fahrzeugteile lagern und seriennahe Prototypen entwickeln. Mit den Erdarbeiten wurde Anfang Juli begonnen. Mitte kommenden Jahres soll das Objekt fertig sein.

.

Das Automobillogistikzentrum entsteht auf einem 68.000 m² großen Grundstück, das Garbe Industrial Real Estate Ende vergangenen Jahres erworben hat. Die geplante Immobilie setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Eine knapp 17.900 m² große Halle ist für den Fahrzeugbau vorgesehen und wird mithilfe von Trennwänden in einzelne Arbeitsbereiche unterteilt. In einer zweiten, 13.800 m² großen Halle sollen Fahrzeugkomponenten wie Airbags, Stoßdämpfer, Reifen und Ersatzteile gelagert werden. Hinzu kommen etwa 3.100 m² Büroflächen, die sich auf die beiden Bereiche verteilen.



Ausgestattet wird das Automobillogistikzentrum mit insgesamt 14 Überladebrücken und 16 ebenerdigen Sektionaltoren. Auf dem Außengelände entstehen Stellplätze für 249 Pkw und sechs Lkw. 35 Millionen Euro wird Garbe Industrial Real Estate in die Projektentwicklung investieren.



„Mit dem Neubau stellen wir einmal mehr unser Know-how in Sachen Unternehmensimmobilien unter Beweis, die produktionsnahe und logistische Dienstleistungen unter einem Dach miteinander kombinieren“, betont Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer von Garbe Industrial Real Estate. „Mit der Bertrandt AG haben wir einen der größten Engineering- Dienstleister als langjährigen Mieter gewinnen können.“



Positiv beeinflusst wurde die Standortentscheidung durch die gute Verkehrsanbindung. Die Anschlussstelle an die Autobahn 39, die Wolfsburg mit Braunschweig verbindet, ist nur 500 Meter vom entstehenden Automobillogistikzentrum entfernt. Über die Autobahn 39 ist der Standort auch an die Autobahn 2 Hannover – Berlin angebunden.