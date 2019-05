Garbe Industrial Real Estate baut Logistikstandort in Witten aus

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH baut ihren Standort in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis in NRW) aus. Auf einem knapp 75.000 m² großen Grundstück im Gewerbegebiet an der Brauckstraße entsteht derzeit ein Logistikzentrum mit einer Hallenfläche von 22.000 m². Die Fertigstellung ist für Oktober 2019 geplant.

