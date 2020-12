Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat für ein institutionelles Individualmandat eine Logistikimmobilie in Duisburg im Zuge eines Asset-Deals erworben. Die akquirierte Immobilie verfügt über eine Hallenfläche von rund 17.000 m² und ist in einem guten baulichen Zustand. Das Objekt ist vollständig an die Seacon Logistics vermietet. Die durchschnittliche gewichtete…

Fotos: Garbe



[…]