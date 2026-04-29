Garbe Industrial feiert Richtfest für Gewerbepark in Holzgerlingen

Im Gewerbegebiet „Buch“ in Holzgerlingen schreitet ein weiteres Projekt von Garbe Industrial sichtbar voran: Sechs Monate nach Baustart wurde nun Richtfest für den neuen Gewerbepark gefeiert. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt, darunter auch Bürgermeister Ioannis Delakos, sowie Projektbeteiligten markiert das Ereignis einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung des Standorts südlich von Stuttgart.

.

„Mit dem Garbe Industrial Park in Holzgerlingen schaffen wir an einem gewachsenen Gewerbestandort modernes Ansiedlungspotenzial, das nachhaltige Bauweise und flexible Nutzungsmöglichkeiten miteinander verbindet“, sagt Kathrin Fuhrmann, Regionalleiterin Südwest bei Garbe Industrial. „Der nach aktuellen ökologischen Standards und ESG-Kriterien entwickelte Neubau eignet sich für Unternehmen aus den Bereichen Gewerbe, Light Industrial und Produktion gleichermaßen.“



Der Gewerbepark besteht aus zwei unterschiedlich großen Gebäuden mit einer Gesamtfläche von rund 16.600 m². Beide Objekte verfügen zusammen über etwa 14.300 m² Hallenfläche. Hinzu kommen rund 560 m² für Büro- und Sozialräume sowie etwa 1.700 m² Mezzaninfläche, beispielsweise für die Lagerung von Gütern. Für die Be- und Entladung von Lkw wird der Gewerbepark mit zwölf Überladebrücken und sieben ebenerdigen Sektionaltoren ausgestattet. Auf dem Außengelände entstehen 124 Pkw-Stellplätze.



Die Hallenfläche lässt sich in Einheiten ab etwa 1.300 m² unterteilen. Die Bodentragfähigkeit beträgt sechs Tonnen pro m². Der Gewerbepark wird nach Fertigstellung den Energieeffizienzstandard BEG-40 erfüllen und ohne fossile Energieträger auskommen. Die Beheizung erfolgt über Luft-Luft-Wärmepumpen. Zur Gewinnung regenerativer Energie wird auf der Dachfläche eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1,2 Megawatt Peak installiert. Für den Neubau wird eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen angestrebt.



Mit dem dritten Bauabschnitt schließt Garbe Industrial die Entwicklung des insgesamt 100.000 m² großen Grundstücks ab. Das Areal, das zuvor von einem Anlagenbauer genutzt wurde, hatte das Unternehmen 2021 erworben. Ein Bestandsgebäude sowie ein 2023 fertiggestellter Neubau sind bereits vermietet.



„Der Gewerbepark von Garbe Industrial ist ein wichtiger Impuls für die weitere Entwicklung des Gewerbegebiets Buch und wird den Wirtschaftsstandort Holzgerlingen stärken“, sagt Ioannis Delakos, Bürgermeister von Holzgerlingen.



Welches Unternehmen einziehen wird oder ob mehrere Mieter vorgesehen sind, steht noch nicht fest. „Aktuell sind wir mit Interessenten in weiterführenden Gesprächen und gehen davon aus, den Garbe Industrial Park nicht zuletzt wegen der hervorragenden Lage zeitnah vermieten zu können“, sagt Kathrin Fuhrmann, Regionalleiterin Südwest bei Garbe Industrial.



Holzgerlingen liegt südwestlich von Böblingen in der Metropolregion Stuttgart. Über die B 464 und die A 81 besteht Anbindung an die A 8, die den Standort in westlicher Richtung mit Karlsruhe und in östlicher Richtung mit dem Stuttgarter Flughafen, Ulm und München verbindet. Zudem besteht in wenigen hundert Metern Entfernung Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr.