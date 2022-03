Garbe findet Mieter für Logistikneubau in Bodenheim

Noch vor Baubeginn meldet Garbe die Vollvermietung ihrer im rheinhessischen Bodenheim geplante Logistikimmobilie. Das auf Waren- und Werbemittellogistik sowie Dialogmarketing spezialisierte Unternehmen Atrikom Fulfillment wird in das Gebäude mit einer Gesamtfläche von 14.500 m² einziehen.

