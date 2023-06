Garbe feiert Richtfest für „derzeit größtes Neubauprojekt in Nordhessen“

Gestern feierte die Garbe Industrial Real Estate GmbH acht Monate nach Baubeginn Richtfest in Ludwigsau bei Bad Hersfeld. Bis Ende des Jahres entsteht im dortigen Gewerbegebiet Mecklar-Meckbach auf einem 191.000 m² großen Grundstück, das Garbe im vergangenen Jahr erworben hatte [wir berichteten], ein Logistikzentrum mit einer Gesamtfläche von 96.000 m². Insgesamt werden rund 100 Millionen Euro in den Standort investiert.

