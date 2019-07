Garbe feiert Grundsteinlegung für Bonner Wohnprojekt 100+

Zusammen mit der frisch gewählten Vize-Bezirksbürgermeisterin Nicole Unterseh und ca. 80 Gästen hat Garbe am vergangenen Freitag den Grundstein für das Projekt 100+ in Bad Godesberg gelegt. Auf dem 4.544 m² großen Grundstück entstehen 48 Eigentumswohnungen – mit einem eigenen Park. Die ersten Einheiten stellt der Projektentwickler voraussichtlich Ende 2020 fertig, im ersten Quartal 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Eine hocheffiziente Grundwasserwärmepumpe sorgt zudem nachhaltig und ressourcenschonend für Wärme.

