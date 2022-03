Garbe expandiert in Europa

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat seine Präsenz in Europa mit Büros in Italien, Frankreich, Spanien und UK verstärkt. Zudem steigert das Unternehmen die Assets under Management um 36 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro (2021: 7,01 Milliarden Euro).

2020 wurden Büros in der Slowakei und den Niederlanden eröffnet, 2021 kamen die Niederlassungen in Frankreich, Tschechien, Polen und Italien dazu. Spanien und der Ausbau in Großbritannien folgten Anfang diesen Jahres dazu.



„Die Herausforderung unseres Geschäftsmodells ist, die sich ständig ändernden Anforderungen internationaler Warenströme und Produktionen in Gebäudekonzepte umzusetzen, die den Ansprüchen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Hierfür verbinden wir lokale Immobilien-Expertise mit unserem Knowhow in internationaler Logistik und Produktion. Das Wissen um die verschiedenen Marktdynamiken ist unerlässlich, um Investmentchancen beurteilen und schnell umsetzen zu können. Nur so können wir unseren Investoren das bestmögliche Risiko-Rendite-Profil ermöglichen und von der europaweiten Dynamik des Logistik-Booms profitieren.“, so Christopher Garbe. Europaweit ist Garbe mit 16 Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Tschechien, Polen und der Slowakei vertreten.



Jan-Dietrich Hempel, Geschäftsführer der GARBE Industrial Real Estate GmbH und zuständig für den Bereich Asset-Management, ergänzt: „Der dauerhaft hohe Flächenbedarf bei gleichzeitig schrumpfendem Angebot hat die Mietpreisentwicklung weiter forciert. Ausgelöst wird sie u.a. durch Re-/Nearshoring, Stockholding und E-Commerce. Das hat auch unser Vermietungsgeschäft positiv beeinflusst. So konnten wir Mietverträge mit einer Fläche von rund 425.000 m² in unseren verwalteten Beständen abschließen. Die Vermietungsquote über unser gesamtes verwaltetes Portfolio ist weiterhin bei über 98,5 Prozent.“



Eine ähnlich positive Entwicklung hat auch der Bereich der Projektentwicklung genommen. So konnten Projektentwicklungen mit einer Gesamtfläche von 350.000 m² fertig gestellt und übergeben werden. Weitere 1,7 Millionen Quadratmeter Fläche befinden sich in Planung bzw. im Bau.



Auch im Fondsbereich konnte das Unternehmen sein Geschäft ausbauen. So sammelte der Logistikspezialist für seine Investmentplattform rund 786 Millionen Euro an Eigenkapital für die verschiedenen Investmentvehikel ein. In den Startlöchern steht mit dem Garbe Logistikimmobilien Fonds Plus III (GLIF+III) ein weiterer Spezialfonds, der europaweit investieren wird.



Eines der Kernthemen 2021 ist ESG. So hat Garbe bereits rund 230.000 m² Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Hempel erläutert: „Wir setzen auf nachhaltigen Strom aus Sonnenenergie und werden schrittweise unsere Logistikimmobilien um PV-Anlagen ergänzen sowie neue Gebäude grundsätzlich mit Solaranlagen ausstatten.“ Die Paneele können nicht nur auf den Dächern, sondern beispielsweise an Fassaden installiert werden. Hempel führt aus: „Wir sehen hier ein Potenzial von ca. 6 Millionen Quadratmetern Fläche. Damit ließe sich zwischen 400 und 600 Megawatt PV-Leistung zur nachhaltigen Stromproduktion installieren.” Neben Solarenergie wurden auch Green Lease-Verträge sowie eine ESG-Software für das Reporting implementiert.