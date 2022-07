Garbe EUResi kauft in Berlin, Weimar und Flensburg für 110 Mio. Euro

Garbe Institutional Capital erwirbt für den offenen Immobilien Spezialfonds „Garbe European Residential Fund“ (Garbe EUResi) drei im Bau befindliche Wohnentwicklungen in Berlin, Weimar und Flensburg. Die Gesamtinvestitionskosten für die Immobilien belaufen sich auf zusammen rund 110 Mio. Euro.

