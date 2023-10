Garbe erwirbt Grundstück in Kupferzell

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat ein 54.000 m² großes, baureifes Grundstück in der baden-württembergischen Gemeinde Kupferzell erworben. Darauf will der Projektentwickler eine Gewerbeimmobilie mit einer Gesamtfläche von ca. 30.000 m² errichten. Geplanter Baubeginn ist im zweiten Quartal 2024. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 45 Millionen Euro.

.