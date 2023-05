Garbe erweitert Logistikzentrum Oberkrämer

Die Garbe Real Estate GmbH baut ihren Logistikpark Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) aus. Der Projektentwickler hat bereits mit dem Bau einer rund 21.000 m² umfassenden Logistikimmobilie begonnen, deren Fertigstellung für das erste Quartal 2024 geplant ist. Der Bau erfolgt perspektivisch ohne feste Mietzusagen.

