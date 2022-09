Garbe ernennt Michaël Vidamant zum Managing Director France

Michaël Vidamant

© Garbe

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH ernennt Michaël Vidamant (38) zum neuen Managing Director France bei Garbe. Er verantwortet den weiteren Aufbau des Standortes sowie die Umsetzung der europäischen Investmentstrategie in Frankreich. Der bisherige Managing Director Lionel Nicolas [wir berichteten] verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

„Wir freuen uns, mit Michaël Vidamant einen erfahrenen Spezialisten gewonnen zu haben, der unsere europäische Expansion im französischen Logistikimmobilienmarkt weiter forcieren wird. Hier sehen wir weitere attraktive Investmentopportunitäten, die wir in den kommenden Monaten umsetzen wollen“, kommentiert Christopher Garbe, Geschäftsführender Gesellschafter von Garbe Industrial Real Estate.



Michaël Vidamant verfügt über rund 14 Jahre Erfahrung auf dem europäischen Immobilien-Investmentmarkt. Vor seinem Start bei Garbe war er Senior Vice President Investments bei dem paneuropäischen Private Equity Investor Valor Real Estate Partners LLP, der sich auf den urbanen Logistikimmobilienmarkt spezialisiert hat. Weitere Stationen in seinem beruflichen Werdegang waren u. a. der französische Projektentwickler Groupe Panhard sowie die Investment und Asset Manager STAM Europe/Core Estate und Cushman & Wakefield Investors. Vidamant hält drei Masterabschlüsse in den Bereichen Project & Structured Finance, Real Estate Engineering sowie Management Science im Bereich Finance.