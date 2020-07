Garbe entwickelt für Union Investment in Osnabrück

Union Investment hat die Garbe Industrial Real Estate GmbH mit der Entwicklung einer neuen Logistikimmobilie in Osnabrück beauftragt. Der Neubau soll auf einem rund 42.000 m² großen Grundstück im Gewerbegebiet Am Tie entstehen. Die mit Baurecht ausgestattete Liegenschaft hatte der Immobilien-Investmentmanager für den Offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa im Februar im Rahmen der großen 800 Mio. Euro schweren Portfoliotransaktion Logistrial erworben [wir berichteten]. Der Fonds investiert rund 18 Millionen Euro in den Standort.

.