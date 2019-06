Deutsche Bahn und TÜV Rheinland kommen ins Saonehaus

Die Deutsche Bahn Engineering und Consulting GmbH, eine Tochterfirma der Deutschen Bahn AG, hat als Ankermieter des zehngeschossigen Gebäudes an der Saonestraße 3 in Frankfurt-Niederrad seine Büroräume übernommen. Mit 4.345 m² belegt die Deutsche Bahn bereits über 40 % der Mietfläche.

