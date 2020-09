Garbe baut spekulativ vor den Toren Hamburgs

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH wird in Stapelfeld östlich von Hamburg eine rund 21.000 m² große Logistikimmobilie entwickeln. Das Objekt entsteht auf einem 42.000 m² großen, baureifen Grundstück in Sichtweite der Autobahn A1. Der Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2021 geplant. Ende kommenden Jahres soll die Logistikimmobilie fertiggestellt sein. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf ca. 20 Millionen Euro.

