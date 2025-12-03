Garbe baut erstes Quartier der „Beds“-Strategie

Mit dem Marienhof in Köln startet Garbe Urban Real Estate Germany die europaweite Expansion seiner „Beds“-Strategie. Das innovative Wohnquartier in Holzhybrid-Bauweise verbindet Nachhaltigkeit mit urbanem Leben – inklusive Gemeinschaftsflächen und Digital-Services.

.

Garbe Urban Real Estate Germany setzt einen bedeutenden Meilenstein und realisiert in Köln-Raderthal sein erstes großvolumiges Mietwohnungsprojekt in serieller Holzhybrid-Bauweise. Auf einem knapp 5.600 m² großen Grundstück entsteht das Wohnquartier Marienhof mit rund 200 Mietwohnungen, davon etwa ein Drittel öffentlich gefördert. Der Baubeginn ist für Sommer 2026 vorgesehen, die Fertigstellung soll in weniger als zwei Jahren erfolgen.



Der Marienhof wird konsequent auf die Bedürfnisse der Mieter und die umliegende Nachbarschaft ausgerichtet: Auf gut 11.500 m² Mietfläche entstehen moderne, effiziente, digitale und nachhaltige Wohnungen, ergänzt durch gemeinschaftliche Angebote wie ein Urban-Gardening-Bereich auf dem Dach, ein Pavillon, einen Probenraum, eine Fahrradwerkstatt sowie umfangreiche Digital-Services.



„Innerhalb einer vergleichsweise kurzen Bauphase können wir schnell Wohnraum realisieren und dabei einen hohen Qualitätsstandard umsetzen. Unser Ziel ist die Entwicklung eines Wohnangebotes, das Menschen zusammenbringt und im Alltag einen echten Mehrwert schafft“, sagt Ivo Gotsche, Leiter des NRW-Standorts in Köln.



Der Projektentwickler verbindet in Köln Holzhybrid-Bauweise, serielles Bauen und hohe Qualität in Planung, Umsetzung und Nutzung. Der hohe Vorfertigungsgrad verkürzt die Bauzeit, reduziert Baustellenemissionen, schafft verlässliche Kostenstrukturen und ermöglicht gleichzeitig robuste architektonische Qualität. Garbe verfügt über eine langjährige Tradition im Holzbau: Dazu gehören unter anderem die Treptower Zwillinge in Berlin, das preisgekrönte Holzhochhaus Roots in der Hamburger HafenCity sowie aktuell die Entwicklung des größten Logistikzentrums in Europa in reiner Holzbauweise in Straubing.



„Die Entwicklung des Marienhofs ist der Auftakt für unsere europaweite Expansion im Segment ‚Beds‘. Wir wollen ähnliche Projekte in ganz Deutschland und perspektivisch auch europaweit realisieren“, sagt Christoph Reschke, Geschäftsführer der Garbe Urban Real Estate Germany. „Serielles ESG-konformes Wohnen, institutionelle Wohnprodukte, nachhaltiges Asset- und Property-Management stehen im Fokus unserer pan-europäischen ‚Beds‘-Strategie.“