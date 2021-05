Garant Spedition mietet 9.385 m² Lagerfläche von Putsch Immobilien

Die Garant Spedition aus Ginsheim-Gustavsburg mietet kurzfristig eine ca. 9.385 m² große Lagerhalle in der Alexander-Bretz-Straße 2-6 in Gensingen an. Der Standort befindet sich unweit des Autobahndreiecks Nahetal und verfügt somit über eine sehr gute Verkehrsanbindung zu den Bundesautobahnen 60 und 61. Vermieter des Objektes, welches sich auf einem ca. 100.000 m² großen Gewerbeareal befindet, ist Putsch Immobilien. Vermittelt wurde der Vertragsabschluss durch die Mitarbeiter des Maklerhauses Immolox.

