GAR erwirbt Mietwohnanlage „The Jax“ in Texas

Der Fonds- und Investmentmanager German American Realty hat gemeinsam mit seinem Partner Kairoi Residential eine weitere Apartmentanlage in Texas erworben. Die Mietwohnanlage „The Jax“ umfasst 322 Einheiten und befindet sich im Nordwesten San Antonios, nahe der wichtigsten Geschäftszentren der Stadt. Der Kaufpreis lag deutlich unter Wiederherstellungskosten.

.

Die Anlage verfügt über großzügige Apartments mit einer durchschnittlichen Fläche von 94 Quadratmetern und richtet sich insbesondere an Familien der lokalen Mittelschicht, die den Nordwesten von San Antonio maßgeblich prägt. Mit der Übernahme des operativen Managements durch Kairoi Residential werden nun gezielte Renovierungen der Wohneinheiten sowie eine umfassende Aufwertung der Gemeinschaftsflächen umgesetzt.



Die Metropolregion San Antonio zählt bereits heute über 2,7 Millionen Einwohner und bildet einen zentralen Bestandteil des sogenannten „Texas Triangle“, welches zu den am schnellsten wachsenden Regionen der USA gehört. Neben San Antonio gehören die Städte Dallas, Fort Worth, Houston und Austin dazu. Der Bundesstaat erwirtschaftet ein BIP von rund 2,7 Billionen US-Dollar und würde, als eigenständige Volkswirtschaft betrachtet, weltweit den achten Platz einnehmen.



„San Antonio verfügt über eine facettenreiche Wirtschaftsstruktur und einen stabilen Arbeitsmarkt. Die Nachfrage nach Mietwohnimmobilien ist entsprechend hoch. Mit der Apartmentanlage „The Jax“ haben wir unser Portfolio um ein Objekt mit hohem Wertsteigerungspotenzial ergänzt. Die Identifikation weiterer attraktiver Objekte in florierenden Regionen des US-Sunbelts steht bei uns im Fokus. Die anhaltende Marktphase mit geringerer Nachfrage der institutionellen Investoren bietet hierfür hervorragende Möglichkeiten“, sagt Dr. Gisbert Beckers, Gründungspartner von German American Realty, zum Abschluss.