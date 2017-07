Galeria Kaufhof verabschiedet sich aus Gera und Frankfurt

Galeria Kaufhof schließt zwei weitere Filialen: Wegen „mangelnder wirtschaftlicher Perspektiven“ werden die 7.500 m² im Elster Forum in Gera (Museumsplatz 2) im September 2018 und die mehr als 10.000 m² im Frankfurter NordWestZentrum (Limescorso 8) zum September 2019 vom Netz genommen. Die aktuelle Unternehmensmitteilung mutet ein wenig unpräzise an, denn eigentlich ist das Duo ein Trio: Soeben wurde der Räumungsverkauf in der Filiale am Berliner Ostbahnhof (Koppenstraße 8) abgeschlossen: Das Gebäude des ehemaligen Centrum-Warenhauses wird die Signa Real Estate Management Germany GmbH in ein Büro- und Geschäftshaus mit gläserner Fassade umwandeln.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. SIGNA Real Estate Capital Partners Hudson’s Bay Company Frankfurt

Die Kaufhof-Warenhauskette hat seit gut zwei Jahren mit schmerzlichen Umsatzrückgängen in ihren noch 99 Häusern zu kämpfen. Die neue Mutter Hudson’s Bay Company (HBC) konzentriert sich vornehmlich auf ein Up-dating erfolgversprechender Standorte und will das Galeria-Image auch durch die Unterfütterung mit der Premium-Outlet-Kette Saks Off 5th aufpolieren. Gera ist dabei ebenso durch das Raster gefallen wie die Dependance im Frankfurter NordWestZentrum. In beiden Fällen werden die auslaufenden Mietverträge nicht verlängert. Und in beiden Fällen hinterlassen die Dependancen ein Loch in der Mieter- und Angebotsstruktur der Einkaufs-Center. Gera war überdies der einzige Standort der Kölner in Thüringen. Für die 122 betroffenen Beschäftigten sollen „sozialverträgliche Lösungen“ gesucht werden.



Keine Lücke, sondern ein „strahlendes“ Bauwerk entsteht hingegen am Berliner Ostbahnhof. Die soeben vorgestellten Pläne zur Entkernung und Neugestaltung des Gesamtkomplexes mit seinen 46.000 m² Fläche favorisieren einen weitgehend verglasten Baukörper, in den zur Auflockerung der Silhouette keilförmige (optische) Einschnitte integriert werden. Der Kaufhof hatte in dem einst attraktivsten Kaufhaus der DDR schon seit Jahren nur noch eine Fläche von 14.000 m² betrieben. Robert Leingruber vom Investor Signa stellte beim Ortstermin neue Flächenkontingente für Lebensmittel-Einzelhandel, Gastronomie und eine Arztpraxis in Aussicht, Der Rest wird Büro, Wohnungen sind nicht vorgesehen [Berliner Kaufhof Filiale am Ostbahnhof wird Wohn- oder Geschäftshaus]. Ab dem Frühjahr 2018 soll mit Hochdruck an der Umgestaltung gearbeitet werden. Die Bauzeit ist auf zweieinhalb Jahres taxiert.