Galeria Kaufhof baut Logistikzentrum für den E-Commerce

Neuer Logistikstandort in Zülpich

Das Online-Geschäft nimmt drastisch zu: Durch die Steigerung des Digitalgeschäft um 23 Prozent in 2016 geht Galeria Kaufhof daher jetzt dazu über ihre Logistikkapazitäten auszubauen bzw. zu optimieren. Deshalb wird das Unternehmen künftig die logistische Abwicklung des Onlinegeschäfts zentral vom Standort Zülpich (NRW) aus steuern und plant dafür rund 70 Millionen Euro zu investieren. „Wir planen ein rund 40.000 m² großes e-commerce Lager in Zülpich. Diese Fläche entspricht etwa der Größe von sechs Fußballfeldern - vollgepackt mit hochautomatisierter und flexibel skalierbarer State of the Art-Lagertechnik“, sagt Klaus Hellmich, Geschäftsführer Digital und Logistik der Galeria Kaufhof GmbH.

.

Unterstützt durch die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft „NRW.Invest“ hat Galeria Kaufhof in den vergangenen Monaten überregional zahlreiche Standorte sondiert. In diesem Wettbewerb haben sich die Vorzüge des Zülpicher Gewerbegebietes „An der Römerallee“ durchgesetzt. „Wir sind froh, dass sich Galeria Kaufhof als eines der europaweit führenden Warenhausunternehmen mit diesem arbeitsplatzintensiven Großvorhaben – dem die Zülpicher Politik im Übrigen bereits am vergangenen Donnerstag einstimmig zugestimmt hat – in Zülpich niederlässt“, betont Bürgermeister Ulf Hürtgen. „Erfreulich ist auch, dass das Unternehmen die am Wirtschaftsstandort Zülpich für weitere Logistiktätigkeiten bestehenden Möglichkeiten erkannt hat“, so Hürtgen.



Der erste Spatenstich soll im Sommer 2017 erfolgen. Im Frühjahr 2019 soll das Lager in Betrieb genommen werden. „Damit schaffen wir in Zülpich bereits zu Beginn mehr als 250 Arbeitsplätze – bei Vollauslastung sogar bis zu 600 – und können für unsere Kunden die Geschwindigkeit und Qualität der Lieferungen auf hohem Niveau halten“, so Hellmich. Für die schlüsselfertige Realisierung konnte das Unternehmen Fiege Logistik gewonnen werden. „Größe und Lage des neuen Standorts – auch mit Blick auf unsere europäischen Märkte in Belgien und den Niederlanden – garantieren kurze Lieferzeiten und bieten die perfekten Rahmenbedingungen, um dem Onlinegeschäft noch mehr Impulse zu geben und das digitale Wachstum weiter voranzutreiben“, betont Hellmich.