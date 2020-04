Galeria Karstadt Kaufhof klagt auf Öffnung in NRW

Die angeschlagene Warenhauskette ächzt unter den zusätzlichen Umsatzeinbußen des Lockdowns und will sich nun gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW wehren, da in diesem Bundesland alle Läden bis 800 m² und großflächige Möbelhäuser, Baumärkte und Babyfachmärkte öffnen dürfen [wir berichteten]. Der Konzern hat nun vor dem Oberverwaltungsgericht Münster Klage dagegen eingereicht, um eine Öffnung seiner Filialen durchzusetzen. Die Häuser von Karstadt und Kaufhof haben im Schnitt eine Verkaufsfläche von 13.000 m².

Galeria Karstadt Kaufhof hat sich zu Beginn des Monats bereits ins Schutzschirmverfahren retten müssen [wir berichteten]. Laut der Essener Kaufhauskette verliert der Konzern rund 80 Millionen Euro pro Woche, somit wird sich der Ausfall des Umsatzes bis zum Ende des Monats auf eine halbe Milliarde Euro summieren. Das Land NRW hat nun Zeit Stellung zu nehmen, wodurch eine Entscheidung des Gerichts erst in der nächsten Woche erwartet wird.



Viele Verbände haben in den vergangenen Tagen bereits die entstehende „willkürliche Wettbewerbsverzerrung“ scharf kritisiert. Der Handelsverband Deutschland forderte am Mittwoch von der Regierung „eine faire und sachgerechte Lösung“ zu finden. „Die Regelungen zur Wiedereröffnung der Nicht-Lebensmittelhändler müssen diskriminierungsfrei sein. Lockerungen der Ladenschließung dürfen sich nicht an Betriebsgrößen oder Verkaufsflächen festmachen. Die jetzt beschlossenen Vorgaben führen zu Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsunsicherheiten“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Es gebe aus Sicht des Handels kein Sachargument für eine stufenweise Öffnung der Läden, Abstands- und Hygieneregeln könnten sowohl in kleinen als auch in großen Geschäften eingehalten werden. Die Unternehmen seien in der Lage entsprechende Vorgaben umzusetzen. Der HDE appelliert deshalb an die Politik, die Beschlüsse zu überdenken und entsprechend anzupassen. Insgesamt leide ansonsten auch der Einkaufsort Innenstadt. Denn die Kunden seien in der Folge verunsichert, welche Geschäfte geöffnet und welche Läden geschlossen seien. „Wir brauchen eine für alle Händler faire Regelung, die für Unternehmen und Kunden auf den ersten Blick transparent ist“, so Genth weiter.