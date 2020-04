Galeria Karstadt Kaufhof beantragt Schutzschirmverfahren

Der Shutdown setzt der Galeria Karstadt Kaufhof schwer zu, die Warenhauskette muss unter den Schutzschirm flüchten, da der Konzern durch die staatlich angeordneten Ladenschließungen seit dem 18. März jede Woche mehr als 80 Millionen Euro verliert. Statt weitere Kredite aufzunehmen, will sie sich das Unternehmen in Eigenverwaltung sanieren. Dem Antrag des Unternehmens auf Einleitung des Verfahrens sei vom Amtsgericht Essen bereits stattgegeben worden. Dies teilte das Unternehmen gestern mit.

Der Galeria Karstadt Kaufhof Konzern wird seine Mietverpflichtungen für seine rund 170 Filialen, Warenhäuser, Sportartikelmärkte, Reisebüros und Logistikimmobilien aussetzen und laut Spiegel-Informationen sogar einen Teil der bezahlten Mieten zurückfordern. Ähnliche Ankündigungen hatten im Vorfeld bereits große Einzelhändler wie Adidas, H&M und Deichmann gemacht. Dem Sportartikel-Hersteller Adidas war die Ankündigung, die Mieten nicht bezahlen zu wollen, angesichts eines satten Milliarden-Gewinns in 2019 Imagemaßig um die Ohren geflogen. Die Empörung in den Sozialen Netzwerken und in der Politik war immens, so dass der Konzern letztendlich zurück ruderte. Bei der seit langer Zeit angeschlagenen Warenhauskette, die sich mitten im mitten in einem Restrukturierungsprozess befindet, sieht die Lage natürlich anders aus. Laut ersten Informationen plant die Karstadt Kaufhof Kette die Aussetzung vorerst vom 01. April bis zum Juni, dann werde neu entschieden. Parallel bemüht sich der Konzern um staatliche Hilfsgelder. Doch erwies sich eine Einigung mit den Banken bislang als schwieriger als erhofft.



Die Corona-Krise trifft den gesamten Einzelhandel deutlich härter als die Finanzkrise. Laut Handelsverband führen die Geschäftsschließungen bundesweit zu einem Umsatzausfall von rund 1,15 Milliarden Euro pro Tag bzw. sieben Milliarden Euro pro Woche. Der Verband geht davon aus, dass der andauernde Shutdown für viele Handelsunternehmen höchstwahrscheinlich die Insolvenz bedeuten wird. In diesem Kontext hatte der HDE bereits kurz nach der Ankündigung des Shutdowns an die Vermieter von Ladenlokalen appeliert, Mieten auszusetzen und Mietstundungen zu ermöglichen. „Von den Schließungen betroffene Händler haben kurz- und langfristig erhebliche Liquiditätsprobleme. Ohne Einnahmemöglichkeiten sind die laufenden Kosten nicht zu stemmen. Die Mietkosten machen dabei einen Großteil aus“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die vielerorts ohnehin schon hohen Mieten drohten nun zu einer kompletten, finanziellen Überforderung vieler Händler zu führen. Der Handel braucht jetzt dringend Hilfe“, so Genth weiter. Schon seit jeher sei der Handel die Wirtschaftsbranche, die in der Lage ist, jeweils die höchsten Mieten am Standort zu zahlen. Ohne den stationären Handel werden diese hohen Mietzahlungen in Zukunft ausfallen.