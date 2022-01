GalCap holt Peter Tatzl ins Team

Peter Tatzl

Der österreichische Asset- und Investmentmanager wächst weiter und verstärkt in diesem Zug sein Team mit Peter Tatzl (40). Als Director Investment wird er künftig das Fonds- und Investmentmanagement-Team in AT, CEE und SEE unterstützen.

Peter Tatzl (40) verantwortet zukünftig die Steuerung der Allokation und die Investorenkommunikation aller von GalCap beratenen Vehikel. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Auf- und Ausbau der Aktivitäten in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Er berichtet direkt an die Geschäftsführung.



Tatzl ist seit über 15 Jahren im Immobilientransaktionsbereich tätig und hat zahlreiche Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro erfolgreich umgesetzt. Er kommt von CA Immobilien Anlagen AG, wo er zuletzt als Head of Investment für die Märkte Mittel- und Osteuropas (CEE/SEE-Länder) verantwortlich war und die Investitionstätigkeit der Gruppe in Wachstums- und Konsolidierungsphasen maßgeblich mitgeprägt hat. Seine Karriere begann Tatzl bei KPMG Advisory. Dort betreute er mehrere Jahre den Geschäftsbereich Real Estate und Infrastruktur in Österreich und CEE. Der Schwerpunkt seiner Beratungsleistungen lag dabei auf Corporate Finance, Bewertung, M&A und Due Diligence.



Tatzl verfügt über einen Magisterabschluss in Betriebswirtschaft der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien. Zudem hat er ein Studium in International Management an der WU Wien, der Hochschule St. Gallen und der ESADE Barcelona absolviert. Der Post-Graduate-Studiengang Immobilienmanagement an der Technischen Universität (TU) Wien rundet seine akademische Ausbildung ab. Zudem ist Tatzl seit dem Jahr 2014 Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).