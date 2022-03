GalCap erwirbt Wohnneubau Goldener Hirsch in Wien

GalCap Europe hat für einen institutionellen Spezialfonds einen Neubau in Wien mit 41 Wohnungen sowie einer hauseigenen Tiefgarage von der Kokon Immobilien Invest GmbH erworben. Planung und Bauabwicklung erfolgte durch die Firma Planraum unter Leitung des Architekten Jörg Stadlbauer.

.