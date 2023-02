GalCap erwirbt Wiener Wohnungsneubauprojekt

GalCap Europe hat Ende 2022 noch einen weiteren Ankauf in Wien in trockene Tücher gebracht: Von der Riedergarten Gruppe hat das Unternehmen ein Wohnbauprojekt mit 179 Wohnungen in Wien-Ottakring erworben. Für die Projektentwicklung sowie die gesamtheitliche Projektabwicklung bis zur schlüsselfertigen Übergabe zeichnet das Büro P+P verantwortlich.

.

Auf dem Grundstück in der Huttengasse 39-43 entstehen auf 11.000 m² Nutzfläche moderne, 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit effizienten Grundrissen und attraktiven Außenflächen. Hinzu kommen 1.400 qm Einzelhandelsflächen, die zukünftig für die Nahversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stehen. Der Baubeginn ist in den nächsten Wochen geplant, die Fertigstellung für Ende 2024.



„In einem insgesamt zurückhaltenden Umfeld konnten wir aufgrund langjähriger, aktiver Marktpräsenz als fairer und vertrauenswürdiger Käufer diese Transaktion umsetzen. Unserer Überzeugung nach wird es noch einige Zeit dauern, bis sich auf den Immobilienmärkten ein neues Zins-Preis-Rendite-Gleichgewicht einstellt – bis dahin rechnen wir damit, dass sich über Off-Market-Deals per Ansprache eines überschaubaren Kreises ausgewählter potenzieller Investoren etliche weitere interessante Ankaufsgelegenheiten für uns ergeben werden.", erläutert Dr. Manfred Wiltschnigg, Managing Partner von GalCap Europe.



Herbert Waldner, Geschäftsführer der Riedergarten Gruppe, fügt hinzu: „In doch sehr bewegten, von Unsicherheiten geprägten Zeiten freut es uns besonders, diese Transaktion getätigt zu haben. Durch den Fokus auf eine schnelle Projektentwicklung und klare Vorgaben seitens des Investors konnte das Projekt rasch zur Genehmigung eingebracht und bewilligt werden. Ich darf mich besonders bei meinem Geschäftspartner und Freund DI Peter Cerny bedanken, der das Projekt federführend entwickelt hat und jetzt auch umsetzen wird.“



In rechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten wurde GalCap Europe von DORDA Rechtsanwälte GmbH bzw. TPA Steuerberatung GmbH vertreten, die Verkäufer wurden von den Kanzleien Arneitz & Dohr sowie APP begleitet. Oterea GmbH hat den Käufer in technischen Angelegenheiten beraten.