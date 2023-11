GalCap erwirbt Wiener Geschäftshaus von Bank Austria

Auch im aktuell schwierigen Markt- und Zinsumfeld setzt GalCap Europe seine Investitionstätigkeit fort und erwirbt für den institutionellen Spezialfonds GalCap – Austria Immobilien I ein Objekt in der Wiener Favoritenstraße. Verkäufer ist die Bank Austria Real Invest.

.

Das gemischt genutzte Haus in der Favoritenstraße 81 / Planetengasse 6 wurde 2009 errichtet, umfasst ca. 4.800 m² vermietbare Fläche und verfügt über einen Fernwärmeanschluss. Die Lage besticht durch die unmittelbar gegenüberliegende U-Bahnstation Keplerplatz und die ausgezeichneten Nahversorgungsmöglichkeiten in der Umgebung. “Nach der Eröffnung des Hauptbahnhofes und der Errichtung des benachbarten Sonnwendviertels erwarten wir eine weitere Aufwertung dieses Bezirksteils durch zahlreiche, bereits in Bau befindliche Neubauprojekte wie dem ehemaligen Tlapa-Haus und der Quartiersentwicklung Neues Landgut.“, sagt Peter Tatzl, Director Investment GalCap Europe.



GalCap Europe hat mit dieser Investition das Zeichnungskapital des Fonds GalCap – Austria Immobilien I vollständig investiert. Das Management wird sich in Folge auf die nachhaltige Bewirtschaftung, Optimierung und Wertsteigerung des Immobilienbestandes konzentrieren. In anderen Investitionsvehikeln verfügt GalCap Europe nach wie vor über erhebliches Kapital und setzt seinen Wachstumskurs weiter fort.



GalCap Europe wurde in der Transaktion von Dorda Rechtsanwälte, TPA Steuerberatung GmbH und Drees & Sommer begleitet.