GalCap erwirbt Grazer Wohnobjekt für Immobilien-Spezialfonds

GalCap Europe gibt das Closing für das Wohnbauprojekt „Karl27“ in Graz bekannt. Das Wohnobjekt, das von der Immola Gruppe realisiert wurde, erweitert künftig das Portfolio eines offenen Immobilien-Spezialfonds, der von Institutional Investment Partners (2IP) aufgelegt wurde und sich an institutionelle Investoren richtet.

.