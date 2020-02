GalCap ernennt David Hofer neuer Leiter Immobilientransaktionen

David Hofer

GalCap Europe baut sein Team weiter aus. Ab sofort bekleidet David Hofer (37) die neu geschaffene Position des „Director Transactions“. Hofer ist somit zukünftig zuständig für die An- und Verkaufsaktivitäten aller von GalCap beratenen Vehikel. Sein Fokus liegt auf dem Ausbau des Wohn- und Büroportfolios in Österreich und dem weiteren Ausbau des weitgespannten internationalen Netzwerkes des Unternehmens. Er berichtet direkt an die Geschäftsführung.

David Hofer ist seit über zehn Jahren im Immobilientransaktionsbereich tätig. Er kommt von der Vienna Insurance Group / Wiener Städtische Versicherung (VIG), wo er als „Head of Real Estate Investments“ für Immobilientransaktionen des konzerneigenen Immobilienfonds mit geografischem Schwerpunkt u.a. in Polen, Tschechien und Ungarn verantwortlich war. Zuvor arbeitete Hofer mehrere Jahre als Transaktionsmanager für die Immoeast / Immofinanz Gruppe mit Schwerpunkt auf Österreich, Deutschland, der Schweiz und den Märkten Zentral- und Osteuropas. David Hofer hat Internationale Betriebswirtschaftslehre in Wien und Paris studiert.