Galaxus feiert Eröffnung des zweiten Logistikzentrums in Krefeld

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Flächen übergeben: Der Online-Händler Galaxus feierte in Krefeld gemeinsam mit Nachbarn, Partnern, Lokalmedien und mehr als 100 Mitarbeitern die Eröffnung seines zweiten Logistikzentrum. Den Mietvertrag hatte der Online-Händler im April unterzeichnet [wir berichteten].

.

14.000 m² mehr als 100 Mitarbeitende, 30 Minuten ab Hauptbahnhof und über eine Million Pakete pro Jahr: Das neue Logistikzentrum „Odilia“ hebt Galaxus in der EU auf ein neues Level. Mit ihm bekommen die Kunden des Onlinewarenhauses mit Wurzeln in der Schweiz noch mehr Produkte mit kurzen Lieferfristen zur Auswahl.



Die Lagerhalle ergänzt das erste, rund 5.500 m² große Logistikzentrum von Galaxus im Segro Park, der im Krefelder Süden liegt [wir berichteten]. Die neue Lagerhalle „Odilia“, benannt nach ihrer Lage in der neu gebauten Odilia-von-Gogh-Straße, wird sowohl die deutsche als auch die österreichische Kundschaft beliefern.



„Unser neues Logistikzentrum ist ein Bekenntnis zur Stadt Krefeld und gleichzeitig ein starkes Symbol für das Wachstum von Galaxus in der EU», sagt Robert Brohl, Standortleiter von Galaxus in Krefeld und Head of Supply Chain Management der Digitec Galaxus AG. “Nicht nur Deutschland und Österreich werden aus Krefeld heraus beliefert, auch die nächsten EU-Märkte, in die wir expandieren, werden wir von hier aus bedienen.„ Es wurde dringend Zeit für Odilia: Der in Deutschland Ende 2018 gestartete Onlinehändler erzielte 2021 einen EU-Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro. “Das Logistikzentrum in Krefeld-Fischeln platzt aus allen Nähten.„, so Brohl.



Eckart Preen, Wirtschaftsdezernent und Wirtschaftsförderer in Krefeld, freut sich über die Eröffnung des zweiten Galaxus-Logistikzentrums in Deutschland: “Diese Erweiterung zeigt einmal mehr die Qualitäten Krefelds als Wirtschaftsstandort. Lage und Infrastruktur ermöglichen es den Unternehmen, ihre Waren schnell zu erhalten, zu verarbeiten und zeitnah weiter zu versenden.„ Auf diese Vorteile setze auch Galaxus: “Es ist eine hervorragende Nachricht, dass der europäische Onlinehändler seine Wachstumsstrategie auf Krefeld ausrichtet und hier weitere Arbeitsplätze schaffen wird.„



“Wir wollen hier in Krefeld noch deutlich weiterwachsen. Die Stadt bleibt der Logistikstandort für Galaxus in der EU. 2021 haben wir ab Krefeld 675.000 Pakete ausgeliefert, dieses Jahr dürften wir die Million deutlich übertreffen.", sagt Robert Brohl.