Die Vakanz in der Leitung der Hauptabteilung Immobilienwirtschaft bei der GAG Immobilien AG wurde zügig beendet: Sebastian Thomas Göbel übernimmt die Leitung für alle Bereiche des Mietund Verwaltungsgeschäfts bei Kölns größter Vermieterin. Im Frühjahr 2024 tritt er seine neue Stelle in der Rheinmetropole an.

Fotos: GAG Immobilien AG



[…]