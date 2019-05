GAG kauft Wohnbau-Grundstück am Poller Damm

89 öffentlich geförderte Wohnungen und zwei Wohngruppen plant die GAG Immobilien AG an der Siegburger Straße in Poll. Dazu hat Kölns größte Vermieterin jetzt ein knapp 6.200 m² großes städtisches Grundstück erworben. Zusammen mit einem bereits im Mai 2018 gekauten Privatgrundstück stehen insgesamt rund 7.300 m² für das Bauvorhaben „Poller Damm“ zur Verfügung. Die Gesamtwohnfläche beträgt ca. 6.500 m².

Voraussichtlicher Baubeginn ist im Sommer 2020. Zu dem Bauvorhaben gehört auch eine Tiefgarage mit etwa 73 Stellplätzen. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2022 vorgesehen. Bereits im Februar 2019 hatten der Aufsichtsrat der GAG und der Rat der Stadt Köln dem Ankauf bzw. Verkauf des Grundstücks zugestimmt. Das Bauvorhaben der GAG ist das erste einer Reihe von weiteren Projekten in diesem Bereich. Auf den überwiegend städtischen Flächen sind in Nachbarschaft zur GAG-Bebauung überwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser vorgesehen, die im Rahmen von Konzeptvergaben durch private Bauträger realisiert werden.



„Grundstücke für geförderten Wohnungsbau werden in Köln immer rarer. Umso mehr freut es uns, dass uns nun in Poll eine attraktive Fläche zum Bau von preiswertem Wohnraum zur Verfügung steht. Das ist ein starker Impuls für den Wohnungsmarkt in diesem Stadtteil“, erklärte der GAG-Vorstandsvorsitzende Uwe Eichner.