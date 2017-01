GAG: Grundstein für neues Headquartier in Köln-Kalk gesetzt

Strahlender Sonnenschein und ein strahlender GAG-Chef: Mit dem mehr symbolischen Akt der Grundsteinlegung startet das Kölner Wohnungsunternehmen GAG Immobilien AG nun offiziell mit dem Bau ihrer neuen Hauptverwaltung im Kölner Stadtteil Kalk. „Mit diesem Neubau schaffen wir den notwendigen Platz für unsere gestiegene Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – heute und mit der Perspektive eines weiteren Wachstums auch morgen“, erklärte der GAG-Vorstandsvorsitzende Uwe Eichner. Auf dem 15.000 m² zählenden Grundstück zwischen Polizeipräsidium und Odysseum werden an der Straße des 17. Juni 12.400 m² Bürofläche hergerichtet. Zu viel für die 550 Mitarbeiter der nach eigenem Bekunden größten Kölner Wohnungsgesellschaft - ein Teil der Officefläche soll an Fremdunternehmen vermietet werden. Der Umzug aus der derzeitigen Firmenzentrale im Technologiepark Müngersdorf ist für Ende 2018 geplant. Und bis dahin auch voll im Plan mit dem parallelen Vorhaben in Kalk liegen: Vis-á-vis des neuen Headquartiers, zwischen Oysseum und Kalker Bürgerpark, sollen ab dem Sommer die Bagger anrücken, um den Grund für die Fundamente von 159 neuen Wohnungen vorzubereiten, von denen 30 Prozent öffentlich gefördert werden. Das Unterfangen wird ergänzt durch einen öffentlichen Spielplatz, diverse Kleinkinder-Freizeitareale plus zwei Tiefgaragen für GAG-Bedienstete und Mieter. Das Investitionsvolumen wird voraussichtlich bei 90 Millionen Euro liegen.

Die GAG war seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem neuen Standort für die Zentrale, da der Mietvertrag für das bisherige Domizil im Technologiepark Müngersdorf ausläuft. Mit seiner der Entscheidung für das ehemalige CFK-Gelände gleich dem nicht gerade blühenden Stadtteil auf der „Schäl Sick“ leistet das Unternehmen zudem einen Beitrag zur städtebaulichen Aufwertung des Umfelds. Neben dem aktuellen Bau des fünf- bis sechsstöckigen Verwaltungssitzes (nach Plänen des Kölner Architekturbüros JSWD) und den angrenzenden Wohneinheiten soll Kalk bis 2020/21 durch den Bau von weiteren rund 600 Wohnungen und die Entwicklung von Gewerbeflächen noch nicht genau definierter Größenordnung wohldosierte Vitalspritzen erhalten.