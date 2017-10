GAG feiert Richtfest an der neuen Hauptverwaltung

Die Arbeiten verliefen planmäßig, so dass neun Monate nach der Grundsteinlegung [wir berichteten] das Richtfest gefeiert wird. Die Rohbauarbeiten an der neuen Hauptverwaltung der GAG Immobilien AG sind abgeschlossen, das neue Zuhause von Kölns größter Vermieterin hat jetzt ein Dach. Nun nimmt mit dem Innenausbau die neue Firmenzentrale weiter Gestalt an. „Anfang Oktober 2018 findet der Umzug statt. Dann hat die GAG ihr neues Domizil auf der rechten Rheinseite in Kalk“, kündigte der Vorstandsvorsitzende Uwe Eichner an.

Entworfen hat den Neubau auf dem rund 15.000 m² großen Areal auf dem früheren Gelände der Chemischen Fabrik Kalk (CFK) das Kölner Architekturbüro JSWD, die Bauarbeiten werden von dem Unternehmen Nesseler Bau Gmbh als Generalunternehmer ausgeführt. Zwischen Odysseum und Kalker Bürgerpark entsteht ein fünf- bis sechsgeschossiges Verwaltungsgebäude mit einer Bürofläche von rund 12.400 m². Dort werden nicht nur die Angestellten aus der derzeitigen GAG-Zentrale im Technologiepark Müngersdorf arbeiten, sondern auch andere Unternehmen, die dort Büros anmieten können.





Foto v. l.n.r.: Jürgen Steffens (JSWD Architekten), Kathrin Möller (GAG Immobilien AG), Uwe Eichner (GAG Immobilien AG), Karl-Peter Arnolds (nesseler bau gmbh), Olaf Drehsen (JSWD Architekten).



Auch der Bau der benachbarten Wohngebäude ist bereits weit fortgeschritten. Bis zum Sommer 2019 entstehen neben der neuen Hauptverwaltung 159 neue Wohnungen, ein Drittel davon öffentlich gefördert. Zur Wohnbebauung gehören ein großer, öffentlicher Spielplatz sowie weitere Kleinkinderspielplätze. Über das Wegesystem ist das neue Quartier an den Kalker Bürgerpark angeschlossen, zwei Tiefgaragen für die Mitarbeitenden und Mieter komplettieren das Bauvorhaben.