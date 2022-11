GAG erhöht bei 7.000 Wohnungen Mieten

GAG Immobilien sieht sich gezwungen bei 7.000 Wohnungen die Miete zu erhöhen. Grund sind die bereits seit Monaten exorbitant steigenden Kosten in allen Bereichen und der ebenfalls stark angezogenen Zinsen, so das Unternehmen. Die Mieterhöhungen gingen Ende Oktober raus.

.

Die Mietanpassungen betreffen freifinanzierte und geförderte Wohnungen gleichermaßen. Bei ersteren ist der Kölner Mietspiegel die Richtschnur, bei letzteren erfolgen die Anpassungen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Förderbedingungen. So orientieren sich die Mieten für freifinanzierte Wohnungen nicht mehr am Mittelwert des Kölner Mietspiegels für mittlere Wohnlagen, sondern am Oberwert für mittlere Wohnlagen. Über entsprechende Mietanpassungen zum Jahresanfang 2023 wurden Ende Oktober rund 7.000 GAG-Haushalte informiert.



„Angesichts der großen Herausforderungen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, müssen wir weiter handlungsfähig bleiben. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber auf lange Sicht erhalten die jetzigen Mietanpassungen das starke Fundament der GAG. Ein Verzicht darauf hätte kurzfristig vielleicht für Beifall gesorgt, käme langfristig aber die Mieterinnen und Mieter und auch die Stadt teurer zu stehen“, begründet GAG-Vorständin Anne Keilholz die Entscheidung.



„Und auch diese Mietanpassung wurde mit Augenmaß durchgeführt. Die neuen Mieten orientieren sich weiterhin am Kölner Mietspiegel und liegen deutlich unter der Kölner Marktmiete“, betont GAG-Vorständin Kathrin Möller. Die rund 45.000 GAG-Wohnungen kosten derzeit 7,15 Euro/m² durchschnittlich. Und auch bei den aktuellen Mietanpassungen bleibt das Unternehmen seiner Linie treu, in Härtefällen individuelle Lösungen anzubieten. „Wer durch die neue Miete in existenzielle Schwierigkeiten gerät, kann sich bei uns melden. Wir finden für jeden Härtefall einen Weg“, so der GAG-Vorstand.