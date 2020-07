Gabriele Volz wechselt von der Wealthcap in den Chefsessel der Commerz Real. Sie übernimmt damit die Position von Andreas Muschter, der als CEO zur The Student Group in den Hospitality-Bereich gewechselt ist . Die Managerin wird ihre neue Position zum 1. Januar 2021 antreten. …

