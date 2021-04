Gabriele Volz verlässt die Commerz Real

Gabriele Volz

Commerz Real-Chefin Gabriele Volz verlässt den Fondsmanager mit Wirkung zum 30. April 2021. Die Managerin hatte dem Aufsichtsrat die Beendigung ihres Vertrages aufgrund „unterschiedlicher Auffassungen über die Führung und künftige strategische Ausrichtung“ der Commerz Real angeboten. Ihre Nachfolge wird ihr bisheriger Vorstandskollege Henning Koch übernehmen, der gleichzeitig auch Vorsitzender der Geschäftsführung der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH wird.

„Mit Henning Koch übernimmt ein erfahrener Manager den Vorstandsvorsitz der Commerz Real, der mit dem Unternehmen und seinem Umfeld bestens vertraut ist. Henning Koch überzeugt durch seine umfassende fachliche Expertise und durch seine ausgeprägten Führungsqualitäten. Er verfügt damit über alle Voraussetzungen, um den Umbau der Commerz Real zu einem digitalen nachhaltigen Assetmanager erfolgreich zu gestalten“, so Sabine Schmittroth, Aufsichtsratsvorsitzende der Commerz Real und Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG. „Gemeinsam mit seinem Team wird Henning Koch die sehr gute Entwicklung der Commerz Real fortsetzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“.



Henning Koch (43) ist seit April 2020 Mitglied des Vorstands der Commerz Real AG, zuständig für Transactions und das Assetmanagement [wir berichteten]. Seit 2017 im Unternehmen, verantwortete er zunächst als Global Head of Transactions alle internationalen Immobilienan- und verkaufsaktivitäten [wir berichteten]. Zuvor war Henning Koch mehr als 11 Jahre bei der Credit Suisse tätig. Hier leitete er seit 2013 als Head of Acquisition & Sales Europe die internationalen Transaktionsgeschäfte für die Immobilienanlageprodukte. Henning Koch startete seine berufliche Laufbahn beim Immobilien-Dienstleistungsunternehmen Savills in Frankfurt und London.