RICS verleiht Titel Fellow an Gabriele Volz und Gero Bergmann

Der Berufsverband RICS hat Gabriele Volz und Gero Bergmann den Titel Fellow der RICS (FRICS) ehrenhalber verliehen. Durch das „Fellowship by Nomination“ ernennt die RICS unter Einhaltung strenger Kriterien herausragende Persönlichkeiten zum Fellow, die einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung in der Immobilienwirtschaft geleistet haben.

