Fuxin Germany mietet rund 3.000 m² Fläche in Duisburg

Die Fuxin Germany GmbH hat am Standort Röhrenwerk 15 in Duisburg erfolgreich eine Gesamtfläche von rund 3.000 m² angemietet. Vermieter der Flächen ist die DPD Deutschland GmbH, die im Zuge der Transaktion einen Untermietvertrag mit dem neuen Nutzer abgeschlossen hat.

Mit der erfolgreichen Nachvermietung konnte der Standort im Duisburger Süden zügig neu positioniert und einer nachhaltigen Nutzung zugeführt werden. Die Eureal Property Advisors GmbH begleitete die Transaktion beratend auf beiden Seiten und war sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter vermittelnd tätig.