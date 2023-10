Fux erhält Schlüssel für ehemalige Schule Berne

Nach einem intensiven Entwicklungsprozess erfolgte jetzt die Schlüsselübergabe und damit der Besitzübergang der ehemaligen Schule Berne an der Lienaustraße an die Fux eG. Damit werden die nächsten Schritte hin zu einem neuen Stadtteilzentrum für Sport, Nachbarschaft, Kultur und Bildung im Hamburger Stadtteil Berne möglich.

.

Die Fux eG bewirtschaftet die ehemalige Schule im Rahmen eines Erbbaurechts. Der Erbbaurechtsvertag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg wurde bereits Ende Mai unterzeichnet. Die ehemalige Schule soll nun für rund 10 Mio. Euro denkmalgerecht saniert werden. Alle künftigen Nutzer werden Teil der Genossenschaft. Heute wurden die ersten Genossenschaftsurkunden vor Ort übergeben.



„Das Projekt ‚Schule Berne‘ ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine denkmalgerechte Umnutzung eines geschützten Gebäudes unsere Stadt bereichern kann. Es erhält nicht nur lokale Strukturen, sondern öffnet auch neue Räume für die Stadtgesellschaft in denkmalgeschützten Mauern. Das Nutzungskonzept verbindet hier Stadtteilentwicklung auf kluge Weise mit dem Denkmalschutz. Gerade das geplante Stadtteilzentrum für Kultur, Sport, Nachbarschaft, und Bildung ist ein wichtiger Baustein für das zukünftige kulturelle und soziale Zusammenleben im Bezirk“, so Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien.



„Ich freue mich, dass nun die Übergabe der ehemaligen Schule Berne erfolgt ist und zeitnah der Sanierungsprozess eingeläutet werden kann. Durch die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Stadtteilzentrums wird ein großer Teil des sich aus der geplanten Wohnungsbauentwicklung ergebenden Bedarfs an Sport-, sozialen und kulturellen Angeboten gedeckt werden können. Dies bedeutet auch eine deutliche Steigerung der Lebensqualität vor Ort, von der neben den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers der gesamte Stadtteil Farmsen-Berne profitieren wird“, sagt Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff.



„Es ist wichtig, dass im Gesamtvorhaben des neuen Quartiers das denkmalgeschützte Schulgebäude spekulationsbefreit entwickelt werden kann. Auch in Farmsen Berne realisieren wir nun sozial verträgliche Mieten als eine Grundvoraussetzung für aktive Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben", kommentieren Sacha Essayie und Renée Tribble von der Fux eG.



Die im Jahr 1929 und 1930 nach den Plänen von Fritz Schumacher errichtete Schule Berne wurde im Jahr 2016 für den Schulbetrieb geschlossen. Seitdem steht das Gebäude leer. Die zugehörige Sporthalle wird weiterhin durch den TuS Berne e.V. genutzt.



Auf dem rund 11.800 m² großen Grundstück an der Lienaustraße und Berner Allee sind 23 Wohnungen im 1. Förderungsweg sowie 25 Wohnungen für vordringlich wohnungssuchende Haushalte und 19 freifinanzierte Wohneinheiten vorgesehen. Zudem sollen für die Altersgruppe Senioren ein adäquates Angebot hergestellt und ein Baugemeinschaftsanteil in die Planungen integriert werden.



Die Grundstücksflächen für den Wohnungsbau grenzen im Süd-Westen an die Fläche der Kirchengemeinde Farmsen-Berne mit der Friedenskirche, im Osten an den Sportplatz und zukünftigen Sportcampus des TuS Berne e.V. mit ca. 16.000 m² und im Süden an die Berner Allee. Auf dem Areal befinden sich drei nicht mehr nutzbare (asbest-belastete) Pavillonbauten der benachbarten denkmalgeschützten ehemaligen Schule Berne und die Kita Sonnenhügel mit der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Hamburg e. V. (AWO) als Trägerin. Die heute bereits bestehende Kita Sonnenhügel wird als Neubau Gegenstand der Ausschreibung für den zukünftigen Investor der Grundstücksflächen und somit von diesem finanziell verantwortet. Eine Erweiterung des Krippenangebotes und die Verlängerung der Betreuungszeiten sollen sich in der Neukonzeptionierung wiederfinden. Für maximal 80 Kinder (55 im Elementarbereich und 25 im Krippenbereich), welche im Neubau direkt angrenzend zur Sportfläche untergebracht werden, bietet sich somit ein zusätzliches Betreuungsangebot.



Für den Wohnungsbau wird derzeit der Bebauungsplan Farmsen-Berne 39 einschließlich des Kirchengrundstücks aufgestellt. Die Vorweggenehmigungsreife ist für Herbst 2024 avisiert. Mit der Ausschreibung auf das von der Steg entwickelte Konzept für den Wohnungsbau (inkl. Kita) wird im Winter 2024 gerechnet.



Das alte Geschäftsstellengebäude des TuS Berne e. V. soll in Zusammenhang mit der Wohnungsbebauung abgerissen und eine neue, moderne zweistöckige Sporthalle errichtet werden. Dabei sollen neben einer Gymnastik- und Einfeldhalle auch Räume für den Poker- und Dartsport, Umkleiden und eine Kletterwand realisiert werden. Dieses moderne Gebäude wird durch den Verein errichtet. Der Sportverein erhält Zuwendungen in Höhe von bis zu 10,6 Mio. Euro vom Bezirksamt Wandsbek für die Vornahme der Baumaßnahmen.



Die Geschäftsstelle soll die Erdgeschossflächen des ehemaligen Schulgebäudes nach Fertigstellung der Sanierung beziehen. Zusätzlich wird der TuS Berne e.V. die Sporthalle der Schule weiter nutzen, die mittels Erbbaurechtsvertrag ins Eigentum der Fux eG übertragen ist. Des Weiteren sollen ein neues Kleinspielfeld und eine neue Beach-Volleyball-Anlage im Freiraum entstehen. Der Bauantrag für den Sportcampus wurde im Dezember 2022 beim Bezirksamt Wandsbek eingereicht. Die Baugenehmigung soll noch in 2023 vorliegen. Mit einem Baustart wird im Jahr 2024 gerechnet. Die Inbetriebnahme könnte voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2025 sein.