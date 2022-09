Future of Hospitality Institute startet Forschungsprojekt „Future Living”

Das Future of Hospitality Institute, ein Think Tank für die Bereiche Hotel, Wohnen, Tourismus und Freizeit, hat das Forschungsprojekt „Future Living“ gestartet. „Unser Forschungsprojekt wird in den nächsten zwei Jahren Trends und Innovationen des schnell wachsenden Sektors des Serviced Living erforschen, in dem Wohnen und Gastgewerbe zusammentreffe", so Paul Rands MRICS, Geschäftsführer des Future of Hospitality Institute.

.

Neben dem Future of Hospitality Institute und der PKF Hospitality Group nehmen 13 Branchenpartner aus Österreich, Irland, Deutschland, Südafrika, Großbritannien und den USA an dem Projekt teil. Zu ihnen gehören Adina Apartment Hotels, BSH Hausgeräte, BWM Architektur, DWF Group, Haefele, Integrated Media Solutions, JPI Hospitality Advisory, Otto Immobilien, Reside, Sense of Place Architecture, Signa, So. Me Homes und V&A Waterfront.



Hauptforschungspartner ist das Fraunhofer Institut IMW, das mit Unterstützung des BVA-BDRC eine Studie zur Nutzernachfrage und zum Nutzerverhalten in drei europäischen Städten in verschiedenen Zielgruppen des Sektors „Serviced Living“ durchführen wird. Weitere Forschungskooperationen sind geplant. Die Projektgruppe wird sich regelmäßig treffen, das erste persönliche Treffen findet im September in Wien statt.



„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, eine herausragende, vielfältige und multidisziplinäre Gruppe von Partnern zusammenzubringen, die im Projekt ´Future Living´ zusammenarbeiten werden, und zwar über alle Regionen und Anlageklassen hinweg. Mit Unterstützung des weltweit renommierten Fraunhofer-Instituts und anderer internationaler Forschungspartner werden wir die Trends und Innovationen identifizieren, die den Sektor des Service-Wohnens im kommenden Jahrzehnt und darüber hinaus prägen werden„, so Rands.



„Die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, hat sich in kürzester Zeit unwiderruflich verändert, und es ist hoch interessant, was die nächsten zwei Jahre in diesem Bereich bringen werden. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse mit unseren Partnern im Reside-Netzwerk zu teilen, um sie bei der Anpassung und Zukunftssicherung ihrer Unternehmen zu unterstützen“, ergänzt Lee Curtis, CEO von Reside, einem der Projektteilnehmer.