Fussl zieht ins Einkaufszentrum Kösseine-Einkaufs-Center (KEC)

Fussl hat am 11. April einen Laden in dem Einkaufszentrum Kösseine-Einkaufs-Center (KEC) eröffnet. Daer österreichische Bekleidungsfilialist unterzeichnete einen Mietvertrag über rd. 522 m² Mietfläche im ersten Obergeschoss. Vermittelt wurde der Mietvertrag wurde im Auftrag der Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH von der Völkel Company.

.

Der 20. Standort des Mieters in Deutschland ergänzt den Branchenmix des KEC auf der Leopoldstraße 30 in Marktredwitz mit über 40 Fachgeschäften u. a. Kaufland, Modehaus Frey, C&A, Deichmann, New Yorker, dem Cineplex Kino sowie weiteren Gastronomiebetrieben und Retailern ideal.



Das Einkaufszentrum im Herzen der Innenstadt von Marktredwitz verfügt über rd. 25.000 m² mit 800 kostenfreien Stellplätzen und stellt die größte Einkaufsagglomeration in der Region dar. Center Managerin des Objektes ist seit Übernahme durch die Völkel Company Monika Prösl.