Der dritte Übernahmeversuch ist wohl gescheitert. Am Freitag teilten die beiden größten deutschen Wohnungskonzerne mit, dass die Mindestannahmequote des freiwilligen Angebots von Vonovia an die Aktionäre der Deutschen Wohnen nicht erreicht wird. Die Annahmequote beträgt kurz vor dem Ende der Annahmefrist lediglich 47,62 Prozent. Das finale Ergebnis wird am Montag…

[…]