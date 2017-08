Fusion von BLB mit Nord/LB planmäßig am 31. August

Die Fusion der Bremer Landesbank (BLB) mit der Nord/LB Norddeutschen Landesbank wird wie vorgesehen am 31. August 2017 vollzogen. Die entsprechenden Beschlüsse hierfür wurden am Montag von den Trägerversammlungen beider Institute gefasst.

.

„Die vollständige Fusion der BLB mit der Nord/LB ist ein erster wichtiger Schritt in unserem Transformationsprogramm One Bank, mit dem wir den gesamten Nord/LB Konzern auf eine neue Grundlage stellen„, sagte Thomas Bürkle, Vorstandsvorsitzender der Nord/LB. „Der Zusammenschluss von zwei so großen Banken ist immer eine Mammutaufgabe. Umso mehr freuen wir uns, dass wir die Fusion planmäßig zum 1. September vollziehen können. Dies ist uns auch deswegen gelungen, weil Führungskräfte und Belegschaften beider Häuser mit sehr viel Engagement mitgezogen haben.“



Wie angekündigt bleiben die bisherigen Standorte der BLB in Bremen und Oldenburg erhalten. Sie werden zukünftig von einem Regionalvorstand geführt. Diese Position wird ab dem 1. September von Christian Veit, dem bisherigen Vorstandsvorsitzendem der BLB, wahrgenommen. Veit wird gleichzeitig das Verbundgeschäft der Nord/LB mit den rund 80 Sparkassen in Norddeutschland leiten.



Vom Standort Bremen aus wird zukünftig auch das Firmenkundengeschäft der Nord/LB in Norddeutschland gesteuert. Bremen wird zudem konzernweites Kompetenzzentrum für das Private Banking-Geschäft der Nord/LB. Vom Standort Oldenburg aus wird außerdem das Geschäft mit Erneuerbaren Energien mit Schwerpunkt Wind Onshore in Deutschland geführt. Auch das Geschäft mit Firmenkunden aus der Ernährungs- und der Energiewirtschaft sowie mit Leasinggesellschaften und Sozialimmobilien bleibt in Oldenburg angesiedelt, während Kunden der Bauwirtschaft von Bremen aus betreut werden.