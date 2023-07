Fusion von Apleona und Gegenbauer abgeschlossen

Die im März 2023 eingeleitete Fusion der beiden Facility- und Immobiliendienstleister Apleona und Gegenbauer [wir berichteten] wurde zum 3. Juli 2023 erfolgreich vollzogen. Nach Zustimmung aller relevanten Behörden wird jetzt der operative Zusammenschluss der beiden Unternehmen zu einem europäischen Branchenführer mit 40.000 Beschäftigten und 3,5 Mrd. Euro Umsatz umgesetzt.

.