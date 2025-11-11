Fusion Sushi & Bowls mietet in Berlin-Charlottenburg

Fusion Sushi & Bowls hat zur Erweiterung des stationären Restaurantbetriebs und zur Einrichtung einer zusätzlichen Cocktail-Bar im direkten Umfeld des Savignyplatzes und der “Gastromeile“ Kantstraße in Charlottenburg ein größeres Ladenlokal gesucht und letztendlich gefunden: Neuer Standort wird die rund 200 m² große Gastronomiefläche in der Grolmanstraße 52. Vermieter ist das Berliner Büro Prof. Sotelo. Mietbeginn ist Anfang 2026. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2026 geplant.

.

„Wir lieben und leben kreative Küche, die überrascht und Spaß macht. Unsere neue Fläche in der Grolmanstraße gibt uns den Raum, unser Erlebnis-Konzept als Restaurant und Bar weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr darauf, hier künftig noch mehr Menschen mit unserer Fusion-Asia-Kulinarik zu begeistern“, freut sich Nicole Hinz, Geschäftsführerin Fusion Sushi & Bowls.



Für Prof. Dr. Ramón Sotelo, Inhaber der Immobilie, ist die Neuansiedlung eine win-win-Situation für alle: „Die Grolmanstraße und ihr Umfeld stehen für Urbanität, Qualität und Vielfalt. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, mit Fusion Sushi & Bowls einen langfristigen Mieter gefunden zu haben, der hervorragend zu diesem Standort passt und das Angebot rund um den Savignyplatz mit seinem modernen Gastronomiekonzept wertvoll bereichert. Fusion Sushi & Bowls wiederum profitiert von der Anziehungskraft des Gastronomie-Hotspots.“



Erik Krüger, Vermietungsexperte Aengevelt Berlin, ergänzt: „Das von uns vermittelte Ladenlokal erfüllt hinsichtlich Standort, Größe und Grundriss in idealer Weise die Anforderungen von Fusion Sushi & Bowls. Der innovative und zugleich publikumsnahe Gastronomiebetrieb kann an diesem attraktiven und stark frequentierten Standort optimal seine Online-Präsenz mit seinem stationären Restaurant- und Barbetrieb kombinieren.“