Nahe des Savignyplatzes
Fusion Sushi & Bowls mietet in Berlin-Charlottenburg
Fusion Sushi & Bowls hat zur Erweiterung des stationären Restaurantbetriebs und zur Einrichtung einer zusätzlichen Cocktail-Bar im direkten Umfeld des Savignyplatzes und der “Gastromeile“ Kantstraße in Charlottenburg ein größeres Ladenlokal gesucht und letztendlich gefunden: Neuer Standort wird die rund 200 m² große Gastronomiefläche in der Grolmanstraße 52. Vermieter ist das Berliner Büro Prof. Sotelo. Mietbeginn ist Anfang 2026. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2026 geplant.
„Wir lieben und leben kreative Küche, die überrascht und Spaß macht. Unsere neue Fläche in der Grolmanstraße gibt uns den Raum, unser Erlebnis-Konzept als Restaurant und Bar weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr darauf, hier künftig noch mehr Menschen mit unserer Fusion-Asia-Kulinarik zu begeistern“, freut sich Nicole Hinz, Geschäftsführerin Fusion Sushi & Bowls.
Für Prof. Dr. Ramón Sotelo, Inhaber der Immobilie, ist die Neuansiedlung eine win-win-Situation für alle: „Die Grolmanstraße und ihr Umfeld stehen für Urbanität, Qualität und Vielfalt. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, mit Fusion Sushi & Bowls einen langfristigen Mieter gefunden zu haben, der hervorragend zu diesem Standort passt und das Angebot rund um den Savignyplatz mit seinem modernen Gastronomiekonzept wertvoll bereichert. Fusion Sushi & Bowls wiederum profitiert von der Anziehungskraft des Gastronomie-Hotspots.“
Erik Krüger, Vermietungsexperte Aengevelt Berlin, ergänzt: „Das von uns vermittelte Ladenlokal erfüllt hinsichtlich Standort, Größe und Grundriss in idealer Weise die Anforderungen von Fusion Sushi & Bowls. Der innovative und zugleich publikumsnahe Gastronomiebetrieb kann an diesem attraktiven und stark frequentierten Standort optimal seine Online-Präsenz mit seinem stationären Restaurant- und Barbetrieb kombinieren.“