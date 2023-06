Das französische Herrenmode-Label Fursac kommt nach Deutschland. Am Kurfürstendamm 216 in Berlin eröffnet die SMCP-Marke eine Boutique mit rund 120 m² Verkaufsfläche. Vormieter am Standort war der deutsche Elektrofahrzeughersteller e.GO mit einem Showroom. Lührmann hat Fursac bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Die Eröffnung des Berliner Stores ist im Juli 2023 geplant.

