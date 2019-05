Fundamenta kauft Frankfurter Apartmentanlage Bed & Brains von Signa

Der von der Fundamenta Group Deutschland AG aufgelegte institutionelle Immobilienfonds FG Wohninvest Deutschland S.C.S.-SICAV-SIF hat die Frankfurter Apartmentanlage Bed & Brains von der Signa Urban Living GmbH erworben.

.

Bed & Brains verfügt über 273 vollmöblierte Ein- und Zweizimmerapartments mit rund 6.700 m² vermietbarer Gesamtwohnfläche, 130 Tiefgaragenstellplätzen und 300 Fahrradstellplätzen. Die 1992 erbaute und 2016 modernisierte, vollvermietete Apartmentanlage befindet sich in der Olof-Palme-Straße 31 am Riedberg. Bis 2020 soll der Stadtbezirk auf rund 16.000 Einwohner mit ca. 6.000 Wohneinheiten sowie rund 3.000 Arbeits- und 8.000 Studienplätze wachsen. Die Apartmentanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Campus Riedberg der Frankfurter Goethe Universität mit derzeit rund 4.000 Studenten.



„Apartmentanlagen sind eine sehr gute Kapitalanlage sowie boomende Asset Klasse und erfahren zunehmendes Interesse bei nationalen und internationalen Investoren. Wir freuen uns, dass wir die Fundamenta Group Deutschland AG als Käufer dieses zukunftsorientierten Investments beraten konnten“, sagt Markus Reinert FRICS, Vorstandsvorsitzender/CEO der IC Immobilien Gruppe.



„Wir freuen uns, dass wir unser Fondsportfolio, das in den letzten 20 Monaten auf ca. 320 Mio. Euro angewachsen ist, mit dieser hochwertigen Immobilie in nachgefragtester Uni-Lage in Frankfurt erweitern können. Gerade die Nachfrage nach kleinen Wohnungen für Studenten, Berufsanfänger und Pendler lässt weiteres Wertsteigerungspotential erwarten“, so Christian Paul, Vorstandsvorsitzender der Fundamenta Group Deutschland AG. Der offene Immobilienfonds des Unternehmens wächst rasch: Bis zum Ende des ersten vollen Fondsgeschäftsjahres (30.09.2018) hatte der Fonds bereits 13 Wohnimmobilienportfolios mit einem Gesamtvolumen von 140 Mio. Euro angekauft. Durch zwischenzeitlich erfolgte weitere Zukäufe von 9 Wohnimmobilienportfolios lag das Investitionsvolumen des Fonds per Ende Januar 2019 bereits bei 316 Mio. Euro und wächst nun weiter.