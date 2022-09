Fundamenta investiert in Co-Living-Apartments von Jope

Die Fundamenta Group kauft für ihren gemanagten Artikel-8-Fonds „FG Wohninvest Deutschland S.C.S. SICAV-SIF“ vom Münchener Projektentwickler Jope Real Estate ein Gebäudeensemble im Berliner Stadtteil Wedding.

.

Jope Real Estate hat in der Müllerstraße 55a neben dem im Jahr 2020 sanierten Bestandsgebäude zwei Neubauten in Holzhybridbauweise errichtet. In dem fünfgeschossigen Altbau sowie den sechsgeschossigen Neubauten gibt es insgesamt 38 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten. Auf die Gesamtfläche von 3.118 m² entfallen 2.681 m² auf Wohnen, 85 m² auf Büro und 296 m² auf Gastronomie.



Die Gebäude sind vollständig vermietet. Hauptmieter ist der Anbieter von Co-Living-Apartments Medici Living GmbH. Das Unternehmen hat fünf Wohnungen im Vorderhaus und 28 Wohnungen in den Hinterhäusern angemietet. Die Wohnungen sind barrierefrei erreichbar, die von Medici Living angebotenen Apartments sind mit Möbeln und einer Einbauküche ausgestattet. Zur Energiegewinnung dient eine Gas-Brennwertheizung in Kombination mit einem Blockheizkraftwerk.



„Die nachhaltige Holzhybridbauweise der zwei Neubauten und das Konzept zur Energieversorgung haben uns gleich überzeugt; das Gebäudeensemble passt sehr gut in unseren „FG Wohninvest Deutschland S.C.S. SICAV-SIF“, einem Fondsprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung,“ erklärt David Zechbauer, Acquisition- & Transaction Manager bei der Fundamenta Group Deutschland AG. „Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf unseren Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien.“