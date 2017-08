Fundamenta-Fonds tätigt Erstinvestment in Hannover

Der offene Immobilienfonds „FG Wohninvest Deutschland“ des Asset Managers Fundamenta Group hat ein Wohnimmobilienportfolio in Hannover erworben. Diese erste Akquisition des Fonds liegt laut Unternehmensangaben genau im Rahmen der Anlagestrategie, die auf wachstumsstarke B-Städte und die Speckgürtel der A-Städte ausgerichtet ist.

In Hannover konnten 226 Wohneinheiten verteilt auf drei Wohnanlagen erworben werden. Alle Wohnungen mit insgesamt etwa 13.720 m² Wohnfläche sind komplett vermietet. Das Wohnungsportfolio generiere einen stabilen Cash-Flow und verfüge über ein interessantes Miet- und Wertsteigerungspotential.



Der „FG Wohninvest Deutschland“ ist ein offener Immobilienfonds nach Luxemburger Recht und wurde für institutionelle Anleger konzipiert. Der Fonds erhielt im Rahmen der Erstemission (erstes Closing) rund 90 Millionen Euro Eigenkapital, so dass das anfängliche Akquisitionsvolumen deutlich über 100 Millionen Euro liegen wird. Im Rahmen der konsequenten Wachstumsstrategie des Fonds soll zeitnah weiteres Investorenkapital aufgenommen werden.



„Mit der im Jahr 2016 gegründeten Fundamenta Group Deutschland AG und dem erfolgreichen Start des ,FG Wohninvest Deutschland‘ im laufenden Jahr haben wir einen erfolgreichen Markteinstieg in Deutschland erreicht. Weitere Zukäufe sind in Vorbereitung, sodass wir den Aufbau des Fonds und unser Unternehmenswachstum zeitnah und konsequent vorantreiben können“ so Christian Paul, Vorstandsvorsitzender der Fundamenta Group.