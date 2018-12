Full-Service-Wohnen für Millennials: Projects erhält über zwei Millionen Euro

Der Co-Living-Anbieter Projects schließt seine zweite Finanzierungsrunde erfolgreich ab und erhält von dem italienischen Venture Capital Unternehmen P101 SGR über zwei Millionen Euro. Zuvor hatten Gründer und Business Angel Florian Swoboda (Movinga, Homebell) und der Immobilieninvestor Jakob Mähren rund 500.000 Euro Startkapital investiert. Nach nur 18 Monaten seit Gründung betreibt das stark wachsende Start-up bereits eigene Co-Living-Communities in den angesagtesten Wohnlagen Berlins, wie Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain und Ostkreuz. Das frische Kapital soll für die Expansion des Geschäftes zunächst nach Italien und Frankreich eingesetzt werden. In den kommenden fünf Jahren werden so 5.000 neue Co-Living-Wohnräume entstehen. Mittelfristig soll der Co-Living-Anbieter zu einer globalen Marke aufgebaut werden, mit Communities auf allen Kontinenten.

.